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Более 23 тыс т хлеба и хлебобулочных изделий купили жители Подмосковья за месяц

В прошлом месяце в объектах розничной торговли Подмосковья было реализовано более 23 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий: свыше 22,4 тыс. тонн — из пшеничной муки, около 604 тонн — из ржаной и ржано-пшеничной муки. В среднем в день жители региона приобретали 767 тонн продукции, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Для бутербродов, брускетт, гренок и закусок — хлеб является одним из основных ингредиентов на каждой кухне. В его составе пищевые волокна, витамины, в том числе группы B, магний, селен, железо, кроме того, хлеб — источник углеводов.

На прилавках подмосковных супермаркетов представлен широкий ассортимент товарных позиций: от классического пшеничного багета, ржаного или цельнозернового хлеба до изделий с различными добавками: отрубями, семенами, ягодами, специями.

Также потребителям предлагают бездрожжевой хлеб, мультизлаковые хлебцы и другое. Для здорового рациона в день рекомендуется употреблять до 3 ломтиков, что равняется, примерно, 100 граммам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.