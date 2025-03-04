Более 23 тыс га посевных площадей в Ступине планируется использовать в 2025 году
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На территории округа Ступино осуществляют деятельность 7 сельскохозяйственных предприятий, а также 16 крестьянских хозяйств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
За 2024 год производство молока составило 59,9 тыс. т, мяса — 1 640 т. В течение года муниципалитет устойчиво занимал II место по Московской области по суточному валовому надою молока, который составлял порядка 150 т. Поголовье крупного рогатого скота — 12 227 голов.
Посевная площадь сельскохозяйственных предприятий — 22 162,8 га, в том числе:
- зерновые культуры — 10 484,9 га
- масличные культуры — 497 га
- картофель — 246,3 га
- овощи — 244 га
- кормовые культуры — 10 690,6 га.
Производство продукции растениеводства составило:
- зерна — 34 тыс. т
- картофеля — 5,0 тыс. т
- овощей — 8,8 тыс. т
На зимне-стойловый период заготовлено кормов собственного производства 35,2 ц на условную голову крупного рогатого скота.
Объем выручки сельскохозяйственных предприятий от продаж — 3,8 млрд рублей, что больше аналогичного периода прошлого года на 12%.
Прогноз посевных площадей -23 879,4 га (+1 716,6 га к 2024 году). Яровой сев запланирован на площади 12579 га (+385,4 га).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.
«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.