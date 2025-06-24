Более 2,2 тыс онлайн-заявлений на заключение договора на оказание соцуслуг подано в Подмосковье

С начала 2025 года электронной услугой по заключению договора на оказание социальных услуг на региональном портале воспользовались более 2,2 тысяч раз. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Получить ее могут граждане, проживающие на территории Московской области и имеющие социальный сертификат, выданный по факту признания человека нуждающегося в помощи. По такому сертификату жители могут оформить договор на предоставление социального обслуживания на дому или в полустационарной форме.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале с помощью подтвержденной учетной записи ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Если требуется поменять исполнителя услуг по социальному сертификату, то сначала нужно расторгнуть предыдущий договор и только потом подавать новое заявление. Наличие действующего договора проверяет цифровой сервис, который работает в услуге.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня. Проект договора для подписания поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.