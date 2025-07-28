Более 2,1 млн человек посетили парки Подмосковья за неделю

За минувшую неделю парки Московской области приняли 2,1 млн посетителей — на 405 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший наплыв гостей зафиксировали 26 июля, когда в зонах отдыха побывало почти 400 тыс. человек. В выходные дни ежедневная посещаемость держалась на уровне 360 тыс. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Абсолютным лидером недели стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе, который привлек 75 тыс. гостей. Масштабная модернизация превратила эту территорию в современный многофункциональный комплекс с 5D-кинотеатром, контактным зоопарком, спортивными площадками и художественными инсталляциями вдоль набережной.

Вторую строчку рейтинга занял парк Толстого в Химках, который посетили 61 тыс. человек. Особой популярностью среди гостей пользовались профессиональный скейт-парк, памп-трек, а также детский веревочный парк и скалодром.

Бронза досталась парку Мира в Мытищах, который принял 45 тыс. посетителей. Главной точкой притяжения стала знаменитая фонтанная площадь.

В топ-5 также вошли Центральный парк в Пушкинском и Сестрорецкий парк в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.

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