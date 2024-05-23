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Более 200 тыс человек воспользовались сервисами пространства «Молодежь Москвы»

Свыше 200 тыс. человек воспользовались бесплатными сервисами мультиформатного городского пространства «Молодежь Москвы» с момента его открытия в конце 2022 года, сообщает пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Как рассказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, помещения пространства общей площадью порядка 1,3 тыс. кв. м было создано с учетом пожеланий молодых людей.

По ее словам, чаще всего данным пространством пользуются горожане 20-25 лет.

«В нем ребята воплощают свои идеи и проекты — проводят мероприятия различного формата, фотосъемки, репетиции, снимают видеоролики, записывают подкасты и интервью», — добавила Сергунина.

Всего было создано шесть площадок: конференц-зал, переговорная, коворкинг, зал для тренировок и танцев, видео- и медиастудии. Только в последнем зале посетители пространства провели больше 1 тыс. часов.

Летом в здании «Молодежь Москвы» будет открыта кулинарная студия. В ней планируется проводить мастер-классы, бизнес-завтраки и командные мероприятия.

Пространство «Молодежь Москвы» работает каждый день с 10:00 до 20:00.