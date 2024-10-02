Более 200 опор и 455 светильников установят в Коломне в рамках «Светлого города»

203 опоры и 455 светильников установят на территории городского округа Коломна в рамках регионального проекта «Светлый город». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое современное освещение в этом году появится на 19 локациях, среди которых 4 общественных пространства, 4 дворовые территории, 11 улиц и тротуаров. Общая протяженность новых линий — более 15 тыс. м.

«В настоящее время строительно-монтажные работы завершены на 19 линиях. Для четырех из них получены акты технического присоединения, специалисты ведут работы по подключению. В ноябре новое освещение на всех объектах введут в эксплуатацию», — рассказал начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников.

По программе «Светлый город» в Коломне уже установили новые светильники на набережной Дмитрия Донского, в сквере у молодежного центра «Русь», во дворах на улице Гагарина и Добролюбова. В ближайшее время подключат новые линии в селе Парфеньево.

Кроме того, на городских и сельских территориях продолжается работа по замене старых светильников на новые энергоэффективные: всего до конца года предстоит заменить более 600 штук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.