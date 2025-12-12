сегодня в 15:57

Более 200 молодых педагогов приняли участие в ежегодном подмосковном форуме

С 10 по 12 декабря на базе гостиничного комплекса «Измайлово» и гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы прошел ежегодный форум молодых педагогов «Я — педагог Подмосковья». В мероприятии приняли участие более 200 человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Основными целями форума стали создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, а также формирование активной гражданской позиции и профессионального отношения к совершенствованию системы образования.

В рамках форума прошли открытые уроки и мастер-классы от призеров и победителей региональных и федеральных конкурсов профессионального мастерства, а также лучших учителей Московской области, включая членов клуба «Педагог года Подмосковья». Участники также смогли поучаствовать в ток-шоу, интеллектуальных играх и тренингах, организованных специалистами профсоюзных организаций.

Форум был организован министерством образования Московской области и Московской областной организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.