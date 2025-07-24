Более 200 долголетов Подмосковья посетили фестиваль «Я Активный»

Масштабный областной фестиваль «Я Активный» объединил «долголетов» из Подмосковья, на открытой летней площадке стадиона «Локомотив» города Дмитрова. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Более 200 участников проекта «Активное долголетие» из Химок, Талдома, Ногинска, Черноголовки, Электросталя, Павловского-Посада, Сергиева-Посада, Дубны, Пушкино, Звенигорода, Балашихи и Дмитрова приняли участие в этом ярком событии. Самыми возрастными стали Юлия Тимофеевна Леонидзе (88 лет) из Черноголовки и Елена Сергеевна Шашелова (89 лет) из Дмитрова. Спортивные активности по-прежнему остаются в топе у «долголетов».

«Настроение у всех приподнятое. Доброжелательная атмосфера, море позитива. Здесь собрались те, для кого занятия физическими активностями давно стали не только полезной привычкой, но и открыли двери в мир спортивных достижений и побед. Физкультура и спорт помогают нам сохранять бодрость духа и отменное здоровье. Благодаря активному образу жизни мы научились поддерживать на высоте свое здоровье», — поделилась своими впечатлениями дмитровчанка Татьяна Петровна Бессмертных, участник программы «Активное долголетие».

Для участников фестиваля были организованы мастер-классы по дыхательной гимнастике, зумбе, «Здоровая спина», а также по степ-аэробике. Изюминкой мероприятия стали мастер-классы по йоге и приготовлению оздоровительных напитков.

В ведомстве уточнили, что участников фестиваля ждали интерактивные зоны для игр в стритбол, настольный теннис, петанк, волейбол, бадминтон, катание на сапах.

Три часа пролетели на одном «правильном» дыхании. Гости праздника получили незабываемые эмоции, заряд положительной энергии и море позитива, почувствовали себя частью большой и дружной команды!

Участники фестиваля на своем примере показали, что в любом возрасте можно заниматься спортом, чтобы хорошо себя чувствовать и жить яркой жизнью.

Запись на активности: 8 (916) 936-00-55 или на портале «Долголетие» dolgoletie.mosreg.ru

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