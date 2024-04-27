Более 20 тыс. цветов высадят на Мемориале Славы в Королеве в преддверии Дня Победы. Также там установят символические фигуры журавлей, слово «Победа» и звезды, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

В весенне-летний период наукоград Королев «расцветает» ежегодно. Активные работы по оформлению цветников и клумб начались в конце апреля. В первую очередь специалисты высаживают цветочные композиции и украшают газоны во всех мемориальных зонах города. А после цветочные композиции появятся в парках и общественных пространствах.

Ежегодно на территории города высаживают порядка 900 тысяч самых разных цветов. Для украшения используют однолетние культуры, среди которых особенно популярны петуния, виола, цинерария, тагетес, сальвия, ирезине, агератум, бегония и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.