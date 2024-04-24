Более 20 школьников Подмосковья вышли в финал конкурса по 3D-моделированию

26 апреля в Котельниках состоится финал конкурса по 3D-моделированию и 3D-печати «Создавай и печатай». Мероприятие пройдет в центре молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Призма». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Цель конкурса — вовлечь школьников в инновационное творчество, в том числе в создание 3D-моделей и аддитивные технологии. Участие в конкурсе принимают дети от 7 до 15 лет.

В рамках конкурса участники должны были смоделировать космическую ракету в 3D-программе, а также заполнить аннотацию и паспорт проекта.

Финал конкурса, в который отобран 21 участник из 83, пройдет на площадке ЦМИТ «Призма». В формате стендовой защиты финалисты презентуют свои проекты, по итогам которой будут определены победители в основной номинации «3D-моделирование», а также «Аддитивные технологии», в рамках которой оцениваются напечатанные на 3D-принтере модели.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.