Более 2 тыс человек прокатились на аттракционах за три дня работы в парке Подольска

В парке имени Виктора Талалихина в Подольске после открытия аттракционов с 18 по 20 апреля прокатилось более 2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Бесплатные билеты получили 50 семей участников СВО. В эти дни работали 6 из 10 аттракционов парка. В том числе колесо обозрения, гусеница, цепная карусель, лошадки, корсар, космос.

Работали точки питания, в которых можно было перекусить с детьми.

Зона аттракционов продолжит свою работу с 12:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные.

В субботу в парке прошло краеведческое мероприятие. Экскурсию, посвященную истории парка, провели сотрудники Подольского краеведческого музея. Можно было послушать концерт «Парк собирает друзей» местного автора-исполнителя Евгения Смирнова. Также на выходных прошли все активности согласно системному расписанию. Можно было принять участие в пробежках, занятиях скандинавской ходьбой и мастер-классах по рукоделию для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.