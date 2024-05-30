Более 180 пляжей Подмосковья готовы к летнему сезону

Инспекторами территориальных отделов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведены выездные обследования 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды без купания. Все они готовы к летнему сезону, сообщает пресс-служба ведомства.

«В преддверии купального сезона наш инспекторский состав оценивает качество уборки, покос травы, состояние малых архитектурных форм, завоз нового песка, а также приведение в порядок подъездных путей, автостоянок и элементов благоустройства. Только за прошлую неделю специалисты провели мониторинг 149 объектов. Основные замечания касались ненадлежащего состояния объектов благоустройства, например, скамеек, а также отсутствия контейнеров под ТКО», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

К примеру, на Иваньковском водохранилище в Дубне инспекторы выявили неокрашенные скамейки и поврежденные зонтики от солнца. Все недочеты были быстро устранены.

Чистота и порядок в зонах отдыха зависят и от самих граждан. Важно соблюдать правила отдыха и убирать за собой мусор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.