Более 180 педагогов начнут работать в новых школах Ленинского округа с сентября

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов в ходе оперативного совещания с профильными заместителями объявил, что к 1 сентября 2024 года в образовательные учреждения округа набраны 186 педагогов, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«Совместно с Центром развития карьеры в этом году нам удалось привлечь 186 учителей. Эта задача была одной из самых объемных, трудозатратных по блоку образования в Московской области. Конечно же, работу по подбору квалифицированных педагогов в наши образовательные учреждения продолжим», — сказал глава округа Станислав Каторов в ходе совещания.

Набор педагогов велся в основном в те учреждения, которые впервые после завершения строительства откроются 1 сентября 2024 года.

«Этой осенью мы откроем три школы: на 1 550 мест в ЖК «Южная Битца», в Боброво для 1 500 учеников, а также пристройку к Молоковской школе на 237 мест. Актуален также вопрос увеличения числа дошкольных учреждений. Детский сад на 350 мест в ЖК «Горки Парк» уже получил лицензию, а детские сады на 360 мест в ЖК «Пригород Лесное» и на 325 мест в Южной Битце получили разрешение на ввод в эксплуатацию, и мы работаем над получением лицензий», — сказал Каторов.

До конца текущего года в Ленинском округе введут в эксплуатацию еще две школы по 1 100 мест — в ЖК «Горки Парк» и «Эко Видное 2», самую большую школу на 1 675 мест в ЖК «Первый квартал», шестой детский сад в «Восточном Бутово» на 325 мест и еще одно учреждение на 310 мест в «Эко Видное 2».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.