Более 17 тыс человек побывало на спортивных мероприятиях в парках Подмосковья

В прошедшие выходные более чем в 60 парках Подмосковья прошло общеобластное мероприятие «Спорт для всех», приуроченное ко Дню зимних видов спорта. Спортивные праздники в парках посетили более 17 тысяч жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для посетителей подмосковных парков были организованы зарядки, спортивные эстафеты, турниры по зимним видам спорта и многое другое.

Так, в Центральном парке, г. о. Реутов. 8 февраля чемпион России по легкой атлетике Константин Зуев провел семейную зарядку, а 9 февраля у гостей парка была возможность принять участие в турнире по волейболу, командном биатлоне и мастер-классе с элементами фигурного катания.

В Центральном парке им. В. В. Воровского, Наро-Фоминский г. о., 8 февраля прошел товарищеский хоккейный матч между местными командами. 9 февраля все желающие приняли участие в семейной зарядке, квесте, а также спортивном мастер-классе и эстафете с призами.

Парк усадьбы Кривякино, г. о. Воскресенск, 8 февраля провел зарядку с мастером спорта по легкой атлетике Ириной Саловой и инструктором Светланой Кошелевой. Кроме того, в парке состоялась выставка об истории зимних видов спорта. 9 февраля гостей парка ждали открытый семейный турнир по аэрохоккею и кинопоказы.

В Городском парке, г. о. Солнечногорск, 8 февраля посетители участвовали в семейной зарядке и эстафетах. 9 февраля состоялся хоккейный матч местных команд и мастер-класс по созданию открытки с Культурным кодом. Для участников программы «Активное долголетие» прошли занятия по скандинавской ходьбе.

В Раменском городском парке 8 февраля прошла тренировка от спортшколы Sky Saturna. Гости приняли участие в программе «Чемпионом можно стать!». 9 февраля состоялись семейная зарядка, эстафеты и мастер-класс по игре в метлобол.

В парке Набережная им. Д. И. Менделеева, г. о. Дубна, 8 февраля отметили 5-летие клуба «Моржи Дубны» традиционным заплывом. 9 февраля посетители участвовали в эстафетах ГТО, зимнем ориентировании, а также интерактивной программе с ростовыми куклами для детей.

Мероприятия организованы при участии муниципальных спортивных объединений, клубов и спортивных школ, а также информационной поддержке министерства культуры и туризма, министерства физической культуры и спорта Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.