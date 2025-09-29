Более 1,7 млн человек посетили парки Подмосковья за последнюю неделю сентября

За последнюю неделю сентября парковые зоны Подмосковья посетили более 1,7 млн человек. Это на 10 тыс. больше аналогичного периода за прошлый год, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Самый большой наплыв отдыхающих был 26 сентября — тогда в парках одновременно находились около 276 тыс. человек. В выходные дни в среднем парки посещали 250 тыс. гостей.

Лидером по посещаемости стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе — его посетили 50 тыс. человек. После масштабной реконструкции парк превратился в современный многофункциональный комплекс с уникальной инфраструктурой.

На втором месте — Центральный парк в Долгопрудном с 46 тыс. посетителей. Этот парк площадью 15,6 га полюбился жителям за живописные пруды, где можно покормить уток и других птиц, а также за специальные места для рыбалки.

Третье место занимает парк Л. Н. Толстого в Химках — его посетили 45 тыс. человек. Парк расположен на берегу канала имени Москвы и предлагает много развлечений: скейт-парк и памп-трек для катания на скейтбордах и велосипедах, веревочный парк и скалодром для детей, а также площадки для танцев, йоги и настольного тенниса.

Четвертое место — центральный парк в округе Пушкинский. Парк посетили 38 тыс. человек. Здесь есть прогулочные зоны, детские площадки и спортивные объекты. В амфитеатре регулярно проходят концерты и фестивали, а для гостей организуют мастер-классы, йога-сессии и танцевальные тренировки.

Пятое место занимает парк Мира в Мытищах с 31 тыс. посетителей. В парке есть амфитеатр и площадь с фонтаном, где проходят концерты и культурные мероприятия. Для детей оборудованы современные игровые площадки, а любители активного отдыха могут воспользоваться скейтпарком и аттракционами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.