Более 150 человек открыли свое дело в Подмосковье с помощью центра занятости

Центр занятости Подмосковья помогает людям с открытием собственного дела и получить на это разовую выплату от государства размером 164 868 рублей. С начала 2024 года данной услугой воспользовались 157 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Самыми популярными бизнес-проектами в этом году стали услуги бьюти-сферы, пошив одежды и аксессуаров, производство продуктов кондитерских изделий, ремонтные и строительные работы, организация пунктов выдачи товаров для маркетплейсов.

Есть среди начинающих предпринимателей также художники, мастера по работе с деревом, сыровары и пчеловоды, производители косметики и парфюмерии, мастера-электрики, дизайнеры интерьеров, организаторы праздников, фотографы и видеооператоры, специалисты по клинингу и другие.

В ведомстве рассказали, что воспользоваться государственной услугой по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные граждане от 18 лет и до достижения пенсионного возраста. Помимо непосредственно денежной выплаты в услугу входит сопровождение специалистами центра занятости Подмосковья: консультации, проверка наличия необходимых знаний и качеств для ведения собственного дела, помощь в подготовке бизнес-плана, оформлении документов.

Единовременная выплата на открытие собственного дела — не кредит и не рассрочка. Возвращать ее не нужно, если выполнить два условия:

1. В течение 90 дней отчитаться, что деньги были потрачены в соответствии с утвержденным бизнес-планом;

2. Сохранить свой бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с центром занятости.

Подробнее о том, как получить деньги на открытие собственного дела, можно узнать на сайте центра занятости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.