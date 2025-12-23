сегодня в 03:09

Более 15 тыс. жителей ДНР пострадали от ударов ВСУ с 2014 года

Уполномоченная по правам человека региона Дарья Морозова рассказала, что более 15 тысяч жителей Донецкой Народной Республики получили ранения от ударов Вооруженных сил Украины за время киевской агрессии с 2014 года, сообщает РИА Новости .

По ее словам, с того момента погибли около 10 тыс. человек.

С начала вооруженного конфликта в 2014 году и до начала СВО в ДНР ранения различной тяжести получили 7582 человека, среди них — 469 детей.

«После начала СВО ранения различной степени тяжести получили 8295 человек, в том числе 590 детей», — рассказала Морозова.

Начиная с 2014 года ДНР погибли 9830 человек, в том числе 250 детей.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Киева признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики. Для Украины это проблема безопасности.

