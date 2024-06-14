Более 15 тыс школьников и педагогов прошли обучение в технопарке Подмосковья

1 сентября 2023 года в Долгопрудном открылся технопарк физтех-лицея им. Капицы — самый крупный детский технопарк в России. За это время более 15 тыс. детей и педагогов из всех регионов страны приняли участие в образовательных программах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

«Технопарк — уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по 6 направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями. Учащиеся своими руками собирают роботов, разрабатывают VR-приложения, некоторые разработки и стартапы уже были представлены на научных форумах и конференциях», — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

Среди ключевых разработок Технопарка — уникальный робот-спортсмен, который благодаря датчикам захвата движения может играть в футбол и выполнять различные спортивные упражнения. Сейчас команда готовится принять участие в международном чемпионате по робофутболу. А в мае воспитанники лицея представили на детской «Битве роботов» собственное изобретение.

На базе Технопарка регулярно проходят мероприятия всероссийского масштаба, такие как научно-практическая конференция «Старт в инновации» и инженерная олимпиада «Кентавр».

Обучение в Технопарке проходит круглогодично. Кружки продолжают работать и в каникулярное время, также в летний период работают проектная школа и лагерные образовательные смены. Узнать подробнее о программах и записаться на кружки можно на официальном сайте Технопарка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.