Более 1,5 тыс домашних животных вакцинировали в Королеве с начала года

Больше 1500 домашних животных прошли вакцинацию против бешенства в Королевской государственной ветклинике с начала года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив ветклиники — опытные сотрудники, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации в лучших учебных заведениях Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирска, Иркутска. Есть среди них и те, что отдали любимой профессии более 20 лет.

Королевские ветеринары отмечают, что вакцинация от бешенства — это одно из важнейших профилактических мероприятий, которое нельзя игнорировать. Бешенство — серьезное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему, что приводит к развитию воспалительного процесса и тяжелых неврологических нарушений. Заболевание легко передается от животного к животному и представляет опасность как для самих питомцев, так и для их владельцев. Только прививка помогает не допустить распространения инфекции среди домашних питомцев и значительно снижает риск передачи вируса человеку.

В Королеве вакцинацию можно пройти бесплатно в государственной ветклинике на улице А. И. Нестеренко, 17, здесь применяют эффективную отечественную вакцину. Для удобства жителей специалисты регулярно проводят в наукограде и выездной прием. Ближайший пройдет 22 августа в Нижнем Комитетском лесу.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.

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