Более 1,5 тыс человек посетили сельскохозяйственную ярмарку в Химках

Более 1,5 тыс. человек посетили сельскохозяйственную ярмарку в городском округе Химки. Жители и гости округа оценили качество товаров и доступные цены на овощи, мед, зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мне очень нравится эта ярмарка. Можно купить качественные и свежие продукты по демократичным ценам. Овощи, фрукты, сыры, мед — все такое вкусное и натуральное! А еще здесь можно отведать местные деликатесы. Честно говоря, для меня поход на ярмарку стал не только способом купить продукты, но и настоящим удовольствием!» — поделилась химчанка Алла Медведева.

Продукция, представленная на прилавках, имеет сертификаты качества и необходимые сопроводительные документы. Все товары от российских производителей.

Ярмарка снова начала работу в Новых Химках. Торговые ряды на проспекте Мельникова будут работать до 4 августа, а с 5 августа переедут в Сходню, на улицу Чапаева, дом № 3. Ее работа завершится 11 августа.

Специализированная сельскохозяйственная ярмарка — один из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. К участию допускаются только местные фермеры, торговые места им предоставляют по льготным ценам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.