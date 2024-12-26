Более 1,3 тыс. птиц, пострадавших от мазута, спасли в Анапе

Ветеринары и волонтеры совместными усилиями спасли в Анапе более 1,3 тыс. птиц, пострадавших от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщается в Telegram-канале оперштабе Кубани.

«Спасли уже более 1 300 птиц», — говорится в сообщении.

В Анапе после разлива мазута спасли свыше 1 тыс. птиц, 947 из них передали в зоопарки и реабилитационные центры. В Витязеве работают пункты, где помогают птицам: их отмывают от мазута с помощью крахмала и специальных моющих средств, а также лечат. Из-за ЧП уже погибло 19 дельфинов.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.