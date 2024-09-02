Более 1,3 тыс мероприятий прошли в библиотеках Подмосковья за летний сезон

В библиотеках Подмосковья с 1 июня проходил летний сезон читальных залов. На базе библиотек и в их окрестностях было проведено свыше 1300 мероприятий для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

«В век цифровых технологий библиотеки Московской области остаются центром культурного развития людей. Рост популярности наших библиотек и посещения летних читальных залов говорят о том, что потребность в живом общении и саморазвитии не уменьшается. Мы гордимся тем, что можем предложить такую насыщенную и разнообразную программу для жителей Подмосковья на базе наших библиотек. Такие инициативы укрепляют связь между поколениями, стимулируют интерес к чтению и создают пространство для творчества», — сказал заместитель министра культуры и туризма Московской области Олег Дядьков.

В рамках летнего сезона для посетителей библиотек подготовили различные мероприятия, среди которых выставки книжных новинок, мастер-классы, творческие конкурсы, турниры по настольным играм. Помимо этого, для школьников и подростков организовали театрализованные представления, лекции и поэтические вечера. Специально для юных гостей работали кружки по декоративному творчеству, рисованию, шахматам, шашкам и техническим направлениям.

Всего за летний период в Подмосковье прошло около 39 тысяч мероприятий, которые привлекли почти 700 тысяч посетителей. Также жители области пользовались и цифровым сервисом «МОе Подмосковье» — 228 тысяч человек оформили электронные читательские билеты, позволяющие бронировать и брать книги в библиотеках.

Как ранее сообщало Министерство культуры и туризма Московской области, в настоящее время в Подмосковье работают свыше 900 библиотек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.