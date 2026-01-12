Более 13 900 обращений поступило в систему-112 Одинцовского округа за праздники

В период новогодних каникул жители Одинцовского округа более 13 900 раз обратились в систему-112, большинство вызовов касалось скорой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение новогодних праздников операторы Системы-112 Одинцовского округа приняли свыше 13 900 обращений от граждан. Наиболее часто жители вызывали скорую медицинскую помощь — зафиксировано 6 242 обращения. В полицию и ГИБДД поступило 1 521 вызов, по линии МЧС и пожарной охраны — 229, в газовую службу — 720 обращений.

Операторы единой дежурно-диспетчерской службы напомнили о правилах безопасности во время гололеда. В этот период увеличивается число уличных травм, таких как ушибы, растяжения, вывихи и переломы.

Для предотвращения травм рекомендуется выбирать нескользящую обувь, избегать высоких каблуков, использовать лейкопластырь или изоляционную ленту на подошве. Следует внимательно смотреть под ноги, обходить опасные участки, передвигаться осторожно и не держать руки в карманах. При переходе проезжей части не торопиться и не бегать. В случае падения рекомендуется присесть, сгруппироваться и не пытаться удержать вещи. После падения важно осмотреть себя и при необходимости обратиться за помощью.

При получении травмы необходимо обратиться к врачу, позвонив по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.