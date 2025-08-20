Более 1200 пенсионеров прошли реабилитацию в оздоровительном центре Подмосковья

Жители Московской области могут пройти курс реабилитации в социально-оздоровительном центре «Лесная поляна». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Наш центр круглогодично предоставляет социальные услуги пенсионерам региона. Только в этом году помощь в нем получили более 1200 жителей. Особое внимание в центре уделяется индивидуальному подходу: для каждого составляется персональный план реабилитации, учитывающий состояние здоровья и рекомендации врачей», — рассказал директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации Дмитрий Еремейцев.

В центре организованы разнообразные лечебные программы: массажные процедуры, спелеосеансы с использование соляных ламп, галокамера, лечебная физкультура, оздоровительные программы «Бодрость-актив», «Гармония-антистресс», «Индивидуальная», «Спортландия», «Калейдоскоп».

В оздоровительном центре также организована индивидуальная психологическая помощь, тренинги с психологом и циклы групповых занятий «Помоги себе сам».

Важной частью каждого заезда становится культурно-развлекательная программа. К услугам отдыхающих библиотека, комната отдыха, бильярд и ежедневные позновательно-развлекательные мероприятия. По желанию отдыхающих организуются экскурсии в Ново-Иерусалимский монастырь.

Продолжительность курса составляет 21 день. Размещаются получатели услуг в двухместных и трехместных комфортабельных номерах. На территории центра есть беседки, бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс, площадки для игры в волейбол, теннис, мини-футбол, столы для игры в настольный теннис, тренажерный зал.

Получить путевку можно подав заявление на региональном портале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/12928. Путевки предоставляются на условиях частичной оплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.