Более 120 животных вакцинировали и чипировали в парках Клина

Все лето в парках городского округа Клин работали мобильные пункты Клинской участковой ветлечебницы № 2. Они находились в парках «Сестрорецкий», «Березовый» и «Петровский». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездные вакцинации начались в апреле, а последняя прошла 8 октября 2025 года. За это время ветеринары вакцинировали более 70 собак и около 40 кошек. Десять животных чипировали, еще десять зарегистрировали.

Чипирование домашних питомцев в 2025 году носит рекомендательный характер. С 1 сентября 2026 года оно станет обязательным.

Александр К. пришел в парк «Сестрорецкий», чтобы чипировать своего спаниеля. Он считает, что это хорошая инициатива: «Собака может убежать, а чип поможет вернуть ее домой».

С 9 октября выездные вакцинации прекращаются. За вакцинацией и чипированием теперь нужно обращаться в Клинскую участковую ветлечебницу № 2 по адресу: ул. Дурыманова, д. 20, с 9:00 до 21:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.