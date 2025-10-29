сегодня в 16:50

Более 1,2 тыс жителей Лобни присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья»

29 октября отмечается День добровольца Подмосковья. Это праздник благородных людей, жертвующих своим временем и душевными силами ради бескорыстной помощи ближнему. В Лобне волонтеров можно встретить практически на каждом мероприятии города: спортивном, патриотическом, экологическом, и конечно же мероприятиях направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» зародилось в нашем муниципалитете в 2020 году, в период пандемии. Тогда активисты помогали населению — доставляли продукты питания и медикаменты.

С 2022 года наши добровольцы активно оказывают помощь участникам СВО и их семьям. Они собирают гуманитарные грузы, помогают их расфасовывать, осуществляют выезды в зону проведения специальной военной операции, регулярно посещают семьи военнослужащих и оказывают им поддержку.

За пять лет более 1 200 жителей округа присоединились к движению «Волонтеры Подмосковья» и сделали более тысячи добрых дел.

В 2024 году в день Добровольца Московской области волонтеры Лобни были награждены знаками отличия губернатора Московской области Андрея Воробьева и благодарственными письмами главы городского округа Лобня Анны Кротовой.

Узнать как стать волонтером и присоединиться к движению — по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.