Более 11,3 тыс студентов и педагогов Подмосковья приняли участие в Дне художника

8 декабря в Московской области прошли мероприятия, посвященные Дню художника. В них приняли участие более 11 300 студентов СПО и педагогов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Советники директоров по воспитанию совместно с обучающимися профильных учреждений реализовали творческий проект «Арт-навигатор». Студенты художественных специальностей создали зарисовки и полноценные произведения, на которых отразили уникальные пространства своих образовательных организаций. Кроме того, были организованы практические занятия «Наследие великих», на которых обучающиеся обсудили уникальные приемы и стилистические особенности известных отечественных художников. Участники также пробовали создать собственные произведения в стилях великих мастеров.

В рамках профориентационных мастер-классов «Проба кисти» студенты подготовили и провели занятия по различным художественным техникам для школьников 7-9 классов. Учащиеся смогли освоить базовые практические навыки и получить наглядный пример творческой реализации в художественных профессиях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».