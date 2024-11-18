Более 11 тысяч собак приняли участие в выставке «ЕВРАЗИЯ 2024»

На прошедшей выставке «ЕВРАЗИЯ 2024» более 11 тысяч собак состязались за почетное звание самой красивой. Судьи оценили представителей 279 пород, включая популярные, такие как золотистые ретриверы и доберманы, и редкие, как комондор и хоккайдо, сообщает пресс-служба Российской кинологической федерации.

Гости и участники узнали о том, кто был признан самой красивой собакой и чье выступление поразило жюри. Они также познакомились с работой терапевтических собак, спасателей и помощников, обсудили важность дог-фитнеса и его преимущества для здоровья питомцев, а также выяснили, как быстро собаки могут находить трюфели. Кроме того, на выставке внимание было уделено тому, как правильно выбрать породу собаки в зависимости от различных факторов. Все эти темы вызвали большой интерес и стали основными пунктами программы мероприятия.

Специалисты, которые прибыли из 23 стран, оценивали как молодых участников, так и опытных ветеранов, среди которых был 13-летний пудель.

Посетители выставки активно поддерживали конкурсантов, участвуя в мероприятиях, таких как чемпионат по танцам с собаками, мастер-классы и викторины. Они могли приобрести зоотовары, проконсультироваться с ветеринарами и узнать о разнообразии пород собак.

Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации Фото - © пресс-служба Российской кинологической федерации

Первый день мероприятия включал не только оценки в породных рингах, но и демонстрации видов спорта, таких как мондьоринг и дог-фризби. На интерактивной площадке «Собака на работе» гости познакомились с работой служебных собак, включая тех, которые помогают слабовидящим и сотрудничают с кинологической службой.

В финале первого дня титул самой красивой собаки получил английский сеттер, а на второй день победу в емпионате по танцам одержала фараонова собака.

На второй день пары боролись за звание чемпионов России РКФ по танцам с собаками. Зрители наслаждались захватывающими выступлениями собак и их хозяев под музыкальные композиции. Гости и участники могли узнать о работе собак, которые обеспечивают безопасность в аэропортах, ищут трюфели, помогают детям с особенностями развития и участвуют в спасательных операциях. Была возможность услышать о процессе подготовки собак-танцоров, а также узнать, как фитнес может быть полезен для собак.