Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район Общество сегодня в 06:08

В Краснояружском районе Белгородской области продолжается эвакуация жителей. Более 11 тысяч человек выехали из района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.