Более 11 тысяч человек покинули Краснояружский район
В Краснояружском районе Белгородской области продолжается эвакуация жителей. Более 11 тысяч человек выехали из района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Вчера жители Краснояружского района выехали за пределы своих населенных пунктов», — написал он.
При этом около 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.
Ранее въезд в Краснояружский район Белгородской области закрыли для обеспечения безопасности граждан.