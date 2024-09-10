Более 100 тыс руб: кем трудились российские школьники летом и сколько заработали

Согласно исследованию MAXIMUM Education, летом 2024 года 43% опрошенных российских школьников нашли работу. Из них более трети (36%) заработали в этот период до 15 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

Наиболее распространенной занятостью среди учащихся является работа официантом (10%). Также популярны должности промоутера (8%), упаковщика (8%), продавца (6%), курьера (6%) и вожатого (6%). Некоторые подростки на лето находят стажировки в крупных компаниях (6%). Кроме того, школьники работают репетиторами, бариста, грузчиками и мерчендайзерами.

Практически каждый третий (31%) опрошенный подросток отметил, что его летний доход составил от 15 до 30 тысяч рублей, 10% школьников заработали в пределах 50 000 — 75 000 рублей, а 4% — от 75 до 100 тысяч и более 100 тысяч рублей. Более половины всех участников опроса (52%) удовлетворены своим заработком, в то время как 46% ожидали более высоких доходов. 17% молодых людей указали, что имеют стабильную занятость и совмещают работу с учебой.

Примечательно, что наиболее высокие доходы за летний период были зафиксированы у тех, кто работал в качестве официантов, упаковщиков и курьеров. Обычно именно они чаще всего сообщали о заработке в размере от 75 тысяч рублей. В то же время, наименьшие суммы получали те школьники, которые не имели ясных целей относительно того, на что именно собираются потратить свои деньги.

Без малого треть (31%) учащихся намерена потратить заработанные средства на электронику или модную одежду, 17% респондентов планируют направить деньги на развлекательные мероприятия и свои увлечения. Помощь своей семье окажут 12% подростков, и столько же собираются потратить свои зарплаты на поездки. 8% сохраняют деньги для будущего обучения, включая репетиторов и онлайн-курсы. Еще 6% намерены использовать средства для покупки подарка своему любимому человеку.