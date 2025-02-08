Более 100 мероприятий прошло в Подмосковье в День российской науки

Сегодня в нашей стране отмечается День российской науки. Традиционно в этот день в Подмосковье проводятся различные мероприятия для молодежи: научные конференции и семинары, выставки достижений российских ученых, лекции и мастер-классы, конкурсы научных работ, сообщила пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

«Молодежь Подмосковья — это более 2 миллионов самых разных ребят с разными интересами, увлечениями и целями. Сегодня свыше 6000 ребят приняли участие на территории Подмосковья в более чем 110 мероприятиях, посвященных празднованию Дня российской науки», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуево организовали первый Всероссийский научный диктант, а в молодежном центре Красногорска состоялся кинопоказ про ведущих ученых страны.

В Ступино для любителей науки организовали игру-викторину «Наука без границ», в молодежном центре «Новый свет» молодые ребята Балашихи приняли участие в квизе «Хочу все знать», а в Центральной библиотеке Реутова прошла выставка «Гордость российской науки».

В разных уголках Подмосковья есть много активных ребят, которые увлекаются научной деятельностью. Для реализации их потенциала создаются различные организации, которые помогают развиваться и достигать успехов в области науки. Одной из таких организаций является Клуб молодых ученых «Научный диалог», созданный при Министерстве информации и молодежной политики Московской области в 2024 году. Клуб объединяет студентов высших учебных заведений, расположенных на территории Подмосковья, которые занимаются и интересуются научной деятельностью.

«Область научных интересов многогранна — медицина, педагогика, физика, метрология, туризм, экономика и другие, но нас объединяет стремление к развитию, мечта и мотивация вдохновлять. Такие профессиональные сообщества становятся драйверами, которые находят и распространяют актуальную научную повестку среди молодёжи», — подчеркнула Председатель Клуба, координатор студенческого научного общества Технологического университета им. А. А. Леонова Ирина Зунтова.

Клуб молодых ученых проводит среди молодежи различные мастер-классы, конференции, выставки, экскурсии и олимпиады. Также активисты Клуба становятся участниками масштабных деловых событий, таких как Петербургский международный экономический форум, Конгресс молодых ученых.

«Научная деятельность — это не только поиск ответов на вопросы, но и создание пространства для обмена идеями и вдохновения. Мы активно вовлекаем студентов в научное сообщество, что не только мотивирует их принимать участие в организации мероприятий, но и способствует развитию критического мышления и креативности», — сказала руководитель научного студенческого общества Московского областного филиала Президентской Академии Аня Киракосян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.