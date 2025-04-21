Более 100 юных жителей Подмосковья торжественно получили первые паспорта РФ

На прошедшей неделе в 12 округах Подмосковья прошли торжественные церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

131 подросток из городских и муниципальных округов Волоколамска, Бронниц, Коломны, Королева, Красногорска, Лобни, Одинцова, Павловского Посада, Серебряных Прудов, Ступина, Чехова, Электростали получили свой первый паспорт.

В Подмосковье у граждан, которым исполнилось 14 лет, есть возможность получить первый документ, удостоверяющий личность, в торжественной обстановке. Для этого при оформлении заявления достаточно сообщить о своем желании специалисту МФЦ, который принимает документы.

Подать онлайн-заявление на замену паспорта гражданина РФ можно самостоятельно через Единый портал госуслуг или обратиться к консультантам цифровой зоны центра «Мои Документы».

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.