сегодня в 11:18

Более 100 долголетов Рузы приняли участие в фестивале «Возраст спорту не помеха»

Более 100 жителей старшего поколения из Рузского и Можайского муниципальных округов приняли участие в фестивале «Возраст спорту не помеха», который прошел во Дворце водных видов спорта «Руза». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для долголетов выступили самодеятельные артисты Рузского округа и участники проекта «Активное долголетие»: танцевальный ансамбль «Контрасты», коллектив танца «Рузский стиль», солисты Ольга Золотова, Владимир Костыгов, Лада Осенина, а также аккомпаниатор Юрий Лямкин.

Во второй части фестиваля массовую зарядку провели «серебряные волонтеры» Любовь Козлова и кандидат в мастера спорта по многоборью Геннадий Гарин. Завершилось мероприятие танцевальной фитнес тренировкой от Марины Малышевой.

«Уверен, что участники фестиваля получили массу удовольствия и позитивных эмоций. Огромное спасибо организаторам!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

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