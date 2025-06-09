Более 100 детей участников СВО из Красногорска отправились в детские лагеря

Юные красногорцы проводят летние каникулы в загородных лагерях Рузы, Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детские наукограды и оздоровительный центр «Литвиново» из Красногорска отправились 15 одаренных детей, а также 81 ребенок из семей участников специальной военной операции и находящихся в трудной жизненной ситуации.

В лагерях для детей подготовили разнообразные занятия в кружках, мастер-классы, интерактивные программы и спортивные соревнования, и многое другое. Всего смена будет длиться 21 день.

«В Красногорске в этом году будут действовать двадцать восемь пришкольных лагерей, а также мы обязательно организуем отдых наших юных красногорцев в стационарных лагерях и работа трудовых объединений», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.