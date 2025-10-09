Более 10 тыс заявлений на присвоение звания «Ветеран труда» подали в Подмосковье

С начала года комплексной услугой «Присвоение звания „Ветеран труда“ на портале госуслуг Московской области воспользовались более 10 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

В рамках комплексной услуги можно получить сразу 5 услуг по одному заявлению: присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон.

В Подмосковье получить звание «Ветеран труда» могут жители, имеющие право на дополнительные меры соцподдержки при достижении пенсионного либо предпенсионного возраста (60 лет — для мужчин и 55 лет — для женщин) за отдельные достижения в труде. Также статус ветерана труда присваивается при наличии государственных наград и почетных званий, благодарностей и почетных грамот от президента РФ и имеющим необходимый трудовой стаж.

Теперь в услугу добавлен цифровой сервис, который проверит наличие льготной категории и подскажет, какие меры соцподдержки доступны, но еще не были назначены человеку. Также сервис найдет было ли ранее подано заявление, которое еще рассматривает ведомство.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Соцкарты и документы». Чтобы воспользоваться ею, следует авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.