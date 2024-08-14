Более 1 тыс заявок подали на премию правительства Москвы молодым ученым

В столице закончили принимать заявки на соискание ежегодной премии городского правительства молодым ученым. На победу претендуют свыше 1 тыс. жителей мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы .

Как уточнила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на премии предусмотрены 22 номинации.

«Приятно, что за последние 5 лет проведения премии количество заявок выросло почти на 30%. В столице созданы все условия для реализации талантов будущих ученых», — сказала Ракова.

По ее словам, городская премия призвана поддержать лучшие работы и вдохновить юных исследователей на новые достижения. Всего в соискании за все время участвовали свыше 8 тыс. ученых, а общая сумма врученных премий превышает 600 млн рублей.

В топ популярных номинаций в области научных исследований входят «Медицинские науки», «Химия и науки о материалах», «Физика и астрономия».