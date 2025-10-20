Более 1 тыс учащихся Подмосковья освоили управление беспилотниками

сегодня в 19:12

С 13 по 18 октября на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» прошли учебные сборы. В них приняли участие более 1000 школьников и студентов из различных муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Основной целью сборов являлось практическое знакомство участников с основами военной службы, развитие лидерских качеств, ответственности и навыков работы в команде. Под руководством опытных инструкторов участники освоили ряд прикладных дисциплин: тактическая подготовка, строевая подготовка, управление беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медицинской помощи.

Помимо учебной программы, для участников был организован творческий конкурс #ХочуВРек, предоставивший возможность проявить свои таланты в различных областях — от музыкальных выступлений до художественных номеров.

Завершились сборы торжественной церемонией закрытия. Кубок «Авангарда» завоевали ребята из 1-й и 2-й роты в составе 1-6 взводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.