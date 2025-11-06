Более 1 тыс раз изучили тему безопасного общения с ИИ в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» тему, посвященную правилам безопасного использования искусственного интеллекта, изучили уже более 1 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Чтобы ознакомиться с темой «ИИ и данные: правила безопасного общения», необходимо открыть региональный портал, перейти в меню «Сервисы» и выбрать раздел «Цифровая безопасность: доступно о важном».

В ведомстве отметили, что там нет сложных терминов: представлены понятные правила — как безопасно взаимодействовать с ИИ; обозначены четкие границы — какие данные можно обсуждать с нейросетями, а какие — ни в коем случае.

Также в сервисе сообщается о правилах безопасности в сети, создании надежных паролей, телефонных мошенниках. Есть блок и для детей, в котором объясняется, с какими угрозами может столкнуться ребенок в сети, подробно описывается кибербуллинг и даются другие практические советы, которые работают.

Тематическая страница создана при участии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.