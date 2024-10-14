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Более 1 тонны томатов из Подмосковья продегустировали на выставке «Золотая осень»

В Москве на базе «Тимирязев Центра» проходит Российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Стенд Московской области представляет статистику развития АПК за последние 10 лет: достижения науки в области селекции и генетики, лидерство в объемах производства продукции, экспортный потенциал и стратегические планы развития. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В выставке также принимают участие 12 региональных производителей, в числе которых ООО «АПХ ЭКО-культура». Компания занимается выращиванием овощей защищенного грунта на круглогодичной основе в современном тепличном комплексе. Производственная мощность достигает 16 тыс. тонн овощей в год.

На стенде Подмосковья посетители продегустировали более 1 тонны томатов различных сортов, включая зеленые и красные черри «Слато», а также увидели процесс выращивания на различных стадиях.

Компания также реализует проект строительства первого в стране селекционно-семеноводческого центра по промышленному производству семян томатов, что позволит заместить около 50% импортных семян. Годовой объем производства составит 110 — 120 млн штук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.