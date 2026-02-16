Более 1 200 камер системы «Безопасный регион» обеспечивают порядок в Можайском округе

В Можайском округе установлено более 1200 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Благодаря им сотрудники ОМВД и Следственного комитета раскрыли 22 преступления за прошлый год. С начала 2026 года с помощью системы составлено уже 36 материалов по различным инцидентам.

Видеонаблюдение охватывает общественные пространства, включая 55 камер на контейнерных площадках для предотвращения несанкционированных свалок. Камеры также установлены на детских игровых площадках, во дворах, подъездах, на дорогах, перекрестках, пешеходных переходах, а также на социальных и коммерческих объектах.

Система позволяет не только фиксировать нарушения, но и предотвращать их, снижая уровень преступности и повышая безопасность в общественных местах. Заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова отметила, что «Безопасный регион» обеспечивает комплексную охрану порядка в округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.