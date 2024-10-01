Болатаева: В Подмосковье почти 2 тыс детей-сирот обрели семью в 2024 году

Подмосковье занимает первое место среди субъектов страны по устройству детей-сирот в семьи. В регионе 22 тыс. сирот. Из них 98,5% в семьях. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«С начала года наши специалисты органов опеки устроили в семьи почти 2 тыс. детей-сирот. Наш главный принцип — ребенок выбирает семью, а с потенциальными родителями или опекунами сначала работают наши психологи. Отмечу, что в среднем общая совокупность выплат на приемную семью за год составляет порядка 700 тыс. рублей», — прокомментировала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

В регионе нет детских домов, им на смену пришли семейные центры. А для подготовки приемных родителей работает 69 школ, где опытные психологи помогают как будущим, так и действующим родителям.

Московская область занимает первое место среди субъектов по количеству выданных квартир детям-сиротам и в текущем году свое жилье обретут 986 детей-сирот. Ребенок может выбрать самостоятельно готовую квартиру или сертификат на ее покупку.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.