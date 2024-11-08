Боксер Алексей Папин передал привет реутовчанам из зоны СВО

Чемпион мира по кикбоксингу, чемпион WBA Asia в первом тяжелом весе Алексей Папин находится в зоне специальной военной операции в составе одного из подразделений Вооруженных сил РФ. Такое решение он принял еще летом этого года, но не распространял информацию о службе, чтобы это не выглядело саморекламой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Привет землякам в Реутов он передал вместе с благодарностью за доставленный гуманитарный груз. Посылки с продуктами, медикаментами, коптером, тепловизором, прицелом и другой нужной техникой на днях были доставлены его подразделению. Бойцов порадовали и мелочи, сделанные руками реутовчан: обереги и шевроны с Чебурашкой, чайные и травяные сборы, перчатки с вышитыми детьми сердечками.

«Спасибо за то, что поддерживаете своих. Вместе мы – сила! Победа будет за нами!», - написал Алексей Папин в своем послании.

Гуманитарный конвой отправляется из Реутова практически каждую неделю. Предприятия, организации, жители города передают свою помощь через Фонд Социальной Поддержки населения. С начала года Фондом сформирован груз более чем в 45 т.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.