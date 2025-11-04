Бойцы СВО с передовой поздравили россиян с Днем народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства. Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ), находящиеся в зоне проведения специальной военной операции, поздравили граждан и пожелали мира и взаимопонимания в каждый дом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

«Сегодня, как и 413 лет назад, среди нас — воины разных национальностей и разного происхождения. Они объединились для защиты нашего государства от противника. „Только вместе“ — девиз, с которым наша страна идет дальше по своему большому важному пути», — сказали бойцы разных подразделений.

Один из военных подчеркнул, что, несмотря на различие народностей, Россия сильна благодаря желанию населения объединиться ради своей страны и своих близких.

Бойцы СВО пожелали россиянам мира и взаимопонимания в каждый дом. Чтобы рядом всегда были верные друзья и надежные единомышленники.

Начиная с 2005 года, в России ежегодно отмечается День народного единства. В материале РИАМО рассказываем, какой дате в истории посвящен праздник и что он значит для современной России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.