Бойцы 242 полка получили новые технику и мебель

сегодня в 12:23

Бойцы 242 мотострелкового полка получили гуманитарную помощь в зону СВО. В нее вошли новая мебель и автомобильная техника.

Это поможет в обустройстве пунктов дислокации и доставке грузов на фронте. Бойцы отметили, что машины отличные, развивают хорошую скорость, в багажник можно погрузить боеприпасы и продовольствие. Также эти автомобили не привлекают внимания.

«От командного состава 242 мотострелкового полка хотелось бы выразить благодарность за переданную технику. Она приблизит нас к победе!» — обратились бойцы.

Из Подмосковья уже передавали помощь для 242 полка, собранную в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». В прошлый раз бойцы получили большое количество нужных и полезных вещей.

Неравнодушные жители региона могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов, перейдя по ссылке.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что помощь участникам специальной военной операции и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал губернатор.