Бойцы 242 губернаторского полка поблагодарили власти Подмосковья за новую партию помощи

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Очередная партия помощи для 242-го подмосковного полка отправилась в Донецк в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело», сообщил зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

«Груз для полка собирали самые разные жители области, в том числе дети, в рамках акции „Доброе дело“, которую инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев», — сказал Духин.

Министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе рассказала, что было собрано большое количество нужных и полезных вещей для подмосковных военнослужащих, которых ждут домой с победой.

«Мы с Екатериной и нашим другом (гендиректор канала „360“ Алексей Каклюгин-ред.) решили свой вклад внести, поэтому (отправили-ред.) компактные, но нужные удлинители ROC-4, которые расширяют радиус действия дронов. Точно знаем от наших бойцов, что они пригодятся», — отметил Духин.

Кроме того, по словам зампреда правительства, для подмосковных бойцов была отправлена другая техника, которая будет полезна при выполнении боевых задач.

«Большой привет всей Московской области от 242-го полка. Благодарим вас за поддержку и гуманитарную помощь. Отдельное спасибо членам правительства Подмосковья — зампреду Вячеславу Духину и министру Екатерине Швелидзе, а также гендиректору телеканала „360“ Алексею Каклюгину», — обратился со словами благодарности боец 242 губернаторского полка.

Военнослужащий подчеркнул, что переданные усилители сигнала ROC-4 для беспилотников помогут более эффективно выполнять боевые задачи и сохранить жизнь личного состава.

Неравнодушные жители Подмосковья могут принять участие в гуманитарной акции и поддержать бойцов, перейдя по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.