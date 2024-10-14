Бойцам СВО отправят котят из Крыма
Из Крыма в зону СВО бойцам отправят котов для борьбы с мышами
Фото - © Марина Демидюк / Фотобанк Лори
Из Крыма отправят котов для поддержки бойцов СВО в борьбе с мышами. Эти «боевые котята» будут ловить грызунов и поднимать настроение военным, сообщает «Крым 24».
Как сообщает корреспондент, уже на следующей неделе котята прибудут в зону специальной военной операции вместе с волонтерами, которые будут заботиться о них в пути. Животные будут находиться в специальных переносках.
Кроме того, волонтеры доставят гуманитарную помощь и маскировочные сети для нужд военных.
Между тем жители подмосковного Подольска отправили в зону СВО спецоборудование для эвакуации раненных.