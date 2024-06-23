Богослужение началось в Троице-Сергиевой лавре в День Святой Троицы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в День Святой Троицы, сообщает РИА Новости .

В Троице-Сергиевой лавре началось праздничное богослужение. На внутренней площади монастыря собрались более тысячи верующих.

Перед богослужением патриарх в Троицком соборе лавры помолился перед иконой «Святая троица» Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

Ранее ее перевезли из храма Христа Спасителя, где она временно находилась с 5 января 2024 года, на свое историческое место — к Троице-Сергиевой лавре в подмосковном Сергиево-Посадском округе.

23 июня 2024 года в Русской православной церкви отмечают День Святой Троицы. Это один из двенадцати главных и любимых православными праздников. В этот день вспоминают чудо сошествия Святого Духа на апостолов. В храмах проходят праздничные богослужения.