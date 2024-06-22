Икона «Святая Троица» Рублева вернулась в Троице-Сергиеву лавру
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Икону «Святая Троица» Андрея Рублева накануне православного праздника Святой Троицы перевезли из храма Христа Спасителя к Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, сообщает ТАСС.
Икону доставили в автофургоне «Арт-курьер». Он предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудованным климатическим боксом с системой амортизации. С фургоном ехали автомобили ДПС.
Решение о возвращении святыни на ее историческое место принял президент РФ Владимир Путин в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы. С 5 января 2024 года она временно была в храме Христа Спасителя в столице.
В Троицком соборе монастыря верующие смогут каждый день молиться перед «Святой Троицей».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.