Икона «Святая Троица» Рублева вернулась в Троице-Сергиеву лавру

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева накануне православного праздника Святой Троицы перевезли из храма Христа Спасителя к Троице-Сергиевой лавре в Сергиево-Посадском округе Подмосковья, сообщает ТАСС.

Икону доставили в автофургоне «Арт-курьер». Он предназначен для профессиональной перевозки произведений искусства и оборудованным климатическим боксом с системой амортизации. С фургоном ехали автомобили ДПС.

Решение о возвращении святыни на ее историческое место принял президент РФ Владимир Путин в мае 2023 года. Летом того же года Троице-Сергиева лавра и Государственная Третьяковская галерея заключили договор о передаче иконы. С 5 января 2024 года она временно была в храме Христа Спасителя в столице.

В Троицком соборе монастыря верующие смогут каждый день молиться перед «Святой Троицей».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.