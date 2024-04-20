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Богомаз: пострадавших и разрушений от атаки дронов ВСУ в Брянской области нет

В результате атаки украинских беспилотников на Брянскую область нет пострадавших и разрушений инфраструктуры, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что минувшей ночью ликвидированы два дрона в Навлинском и Клинцовском районах, а также еще один — над Климовским районом.

«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ заявила, что прошлой ночью было сбито 50 беспилотников ВСУ. При этом над Брянской областью ликвидировано 10 дронов.