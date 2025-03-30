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Боевик ВСУ сбежал от вооруженных сил РФ на детском велосипеде

Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, сообщает РИА Новости .

Об этом рассказала беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках.

Как рассказала женщина, украинский военнослужащий почувствовал приближение ВС России, сел на детский велосипед и уехал.

«Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал», — отметила она.

По ее словам, больше бойца ВСУ не видели.

Украина не сможет «дойти до Москвы», чтобы полностью победить Россию,заявил украинский посол в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для такой операции Киеву не хватит военных, даже если власти попробуют мобилизовать женщин.