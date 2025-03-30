Боевик ВСУ сбежал от вооруженных сил РФ на детском велосипеде
Украинский военный бежал от наступающих вооруженных сил России на детском велосипеде, сообщает РИА Новости.
Об этом рассказала беженка из Новооленовки (ДНР), которую бежавший солдат ВСУ держал в заложниках.
Как рассказала женщина, украинский военнослужащий почувствовал приближение ВС России, сел на детский велосипед и уехал.
«Потом, когда русские уже начали подходить, он это, видимо, чувствовал. Он на детский велосипед сел и уехал», — отметила она.
По ее словам, больше бойца ВСУ не видели.
Украина не сможет «дойти до Москвы», чтобы полностью победить Россию,заявил украинский посол в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для такой операции Киеву не хватит военных, даже если власти попробуют мобилизовать женщин.